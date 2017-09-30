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شاهد: عروض جوية في سماء الدوحة احتفالا بـ "القطرية"

طائرة من الخطوط الجوية القطرية تشارك في عروض السهام الحمر
طائرة من الخطوط الجوية القطرية تشارك في عروض السهام الحمر
30/9/2017

شهدت سماء العاصمة القطرية الدوحة السبت عروضا جوية مثيرة لفريق "السهام الحمر" البريطاني بمناسبة مرور 20 عاما على إطلاق عمليات الخطوط الجوية القطرية الناقلة الوطنية لدولة قطر.

وشاركت طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية القطرية من طراز إيرباص A350، في الحفل الذي أقيم بالشراكة مع السفارة البريطانية في قطر.

وظهرت طائرة الركاب وسط طائرات من طراز هوك التابعة للسهام الحمر.

ويعد فريق السهام الحمر، التابع لسلاح الجو الملكي البريطاني من أبرز فرق الألعاب والاستعراضات الجوية على مستوى العالم.

وتأسس الفريق عام 1965ويتألف من تسع طائرات وشارك في أكثر من 4800 عرض جوي في 56 دولة حول العالم.

وتعد الخطوط الجوية القطرية هي المشغل الأول لطائرة ركاب من طراز إيرباص A350، القادرة على استيعاب 283 مسافرا، ويمكنها الطيران بسرعة تصل إلى أكثر من ألف كيلومتر في الساعة.

 

المصدر : وكالة الأنباء القطرية
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