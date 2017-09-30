البث الحي
منوعات

شاهد: دميتان عملاقتان تجوبان شوارع جنيف

30/9/2017

تجمع حشد كبير في شوارع جنيف الجمعة لمشاهدة دميتين عملاقتين تجوبان شوارع مدينة جنيف السويسرية.

وشارك عشرات الفنانين في تحريك دمية بارتفاع ثمانية أمتار تجسد دور جدة عمرها 83 عاما وأخرى ارتفاعها ستة أمتار تجسد حفيدتها البالغة من العمر 5 سنوات.

والدميتان العملاقتان من إبداعات فرقة رويال دو لوكس لمسرح الشارع وتوقفتا في أماكن مختلفة في جنيف، وقد سارت فرقة موسيقية خلف الدميتين العملاقتين.

ويحتاج التحضير لهذا العرض بين عامين وثلاثة أعوام وسوف يستمر حتى الأحد.

قالت "ريجاني" من سكان جنيف، إنها كانت غير متحمسة في البداية لمشاهدة العرض، غير أنها انبهرت بالدميتين اللتين تبدوان طبيعيتين، كما تقول.

وأسس جان لوك كوركولت الفرقة عام 1973 وسبق أن قدمت الفرقة الفرنسية عروضا في عدة مدن حول العالم من بينها لندن ومونتريال، ويقول كوركولت إن القصة وحركة الدمى تختلف في كل عرض.

ومن المتوقع أن يشاهد نحو مليون شخص العروض التي تقدم في شوارع جنيف على مدى ثلاثة أيام.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من منوعات

عالمة مصرية تحصل على أرفع وسام مدني بكندا

الدكتورة هدى المراغي (مواقع التواصل)

شركة يابانية تحول وجوه أشخاص حقيقيين إلى أقنعة

قناع على شكل صورة مؤسس الشركة اليابانية

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

انفجار نيزك في سماء البرازيل(فيديو)

انفجار نيزك فوق سماء البرازيل فور دخوله الغلاف الجوي (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

أعمال عنف ومظاهرات في فرنسا ضد قانون أمني مثير للجدل (فيديو)

مظاهرات فرنسا (رويترز)

بعد مقتل فخري زاده.. تعرف على سلسلة اغتيالات علماء إيران

العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (يمين) (رويترز)