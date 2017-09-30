شاهد: دميتان عملاقتان تجوبان شوارع جنيف

تجمع حشد كبير في شوارع جنيف الجمعة لمشاهدة دميتين عملاقتين تجوبان شوارع مدينة جنيف السويسرية.

وشارك عشرات الفنانين في تحريك دمية بارتفاع ثمانية أمتار تجسد دور جدة عمرها 83 عاما وأخرى ارتفاعها ستة أمتار تجسد حفيدتها البالغة من العمر 5 سنوات.

والدميتان العملاقتان من إبداعات فرقة رويال دو لوكس لمسرح الشارع وتوقفتا في أماكن مختلفة في جنيف، وقد سارت فرقة موسيقية خلف الدميتين العملاقتين.

ويحتاج التحضير لهذا العرض بين عامين وثلاثة أعوام وسوف يستمر حتى الأحد.

قالت "ريجاني" من سكان جنيف، إنها كانت غير متحمسة في البداية لمشاهدة العرض، غير أنها انبهرت بالدميتين اللتين تبدوان طبيعيتين، كما تقول.

وأسس جان لوك كوركولت الفرقة عام 1973 وسبق أن قدمت الفرقة الفرنسية عروضا في عدة مدن حول العالم من بينها لندن ومونتريال، ويقول كوركولت إن القصة وحركة الدمى تختلف في كل عرض.

ومن المتوقع أن يشاهد نحو مليون شخص العروض التي تقدم في شوارع جنيف على مدى ثلاثة أيام.