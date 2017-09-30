البث الحي
منوعات

سجن أم أمريكية تركت أطفالها بمفردهم للقيام بجولة سياحية في أوربا

صورة للأم لي ماكه على نهر الدانوب وهي إحدى الصور التي نشرتها على حسابها على إنستغرام لرحلتها في ألمانيا
صورة للأم لي ماكه على نهر الدانوب وهي إحدى الصور التي نشرتها على حسابها على إنستغرام لرحلتها في ألمانيا
30/9/2017

أصدرت محكمة أمريكية حكما بسجن امرأة تركت أطفالها الأربعة بمفردهم في المنزل لتقوم بجولة سياحية استغرقت 11 يوما في أوربا؛ إذ أدانها القضاء بتهمة تعريض أطفال للخطر.

وسافرت الأم وتدعى إيرين لي ماكه (30 عاما)، من مدينة جونستون في ولاية أيوا الأمريكية، إلى ألمانيا في 20 سبتمبر/أيلول دون أن توفر رعاية لأطفالها، وهم أربعة بينهم اثنان يبلغان من العمر 12 عاما وآخر عمره ست سنوات والطفل الرابع سبع سنوات.

وقالت شرطة جونستون إن مسدسا كان في المنزل.

وقالت جانيت ويلوردينج، وهي متحدثة باسم المدينة التي تقطنها 22 ألف نسمة: "مرت على الشرطة وقائع ترك أطفال بمفردهم وخروج الوالدين لكن السفر إلى دولة أخرى أمر مختلف تماما".

واحتلت الأنباء عناوين بعض الصحف في انجلترا ووصفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ماكه بأنها "أسوأ أم في الولايات المتحدة"، كما كتب لها البعض نفس التعليق عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك.

وعثرت الشرطة على الأطفال في المنزل يوم 21 سبتمبر/أيلول وأبلغت أجهزة حماية الأطفال ثم اتصلت بماكه في ألمانيا وأمرتها بالعودة.

وكانت الأم تعتزم العودة يوم غد الأحد.

وذكر اللفتاننت لين أسويغان، قائد شرطة جونستون، أن تدوينات للأم على وسائل التواصل الاجتماعي توضح أن الجولة كانت لأغراض الترفيه.

وأشارت الشرطة إلى أنها نقلت رعاية الأطفال إلى أفراد في العائلة.

وقالت إيمي مكوي، وهي متحدثة باسم إدارة الخدمات الإنسانية، إن القانون في أيوا لا ينص على سن أو سقف زمني لترك الأطفال بمفردهم، لكن يتعين على الوالدين توفير الرعاية والأمن لهم.

وقال أسويغان: "لو كانت السيدة ماكه تركت الأطفال ساعتين لتناول الغداء في المدينة لما أثار الأمر الكثير من القلق".

وأظهر موقع سجن مقاطعة بولك على الإنترنت أن ماكه محتجزة لحين سداد كفالة قدرها تسعة آلاف دولار.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من منوعات

عالمة مصرية تحصل على أرفع وسام مدني بكندا

الدكتورة هدى المراغي (مواقع التواصل)

شركة يابانية تحول وجوه أشخاص حقيقيين إلى أقنعة

قناع على شكل صورة مؤسس الشركة اليابانية

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

انفجار نيزك في سماء البرازيل(فيديو)

انفجار نيزك فوق سماء البرازيل فور دخوله الغلاف الجوي (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

أعمال عنف ومظاهرات في فرنسا ضد قانون أمني مثير للجدل (فيديو)

مظاهرات فرنسا (رويترز)

بعد مقتل فخري زاده.. تعرف على سلسلة اغتيالات علماء إيران

العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (يمين) (رويترز)