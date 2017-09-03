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كويكب "فلورنس" الضخم يقترب من الأرض دون اصطدام

رسم توضيحي نشرته وكالة ناسا على موقعها يوضح مسار كويكب فلورنس ومروره بجوار كوكب الأرض
رسم توضيحي نشرته وكالة ناسا على موقعها يوضح مسار كويكب فلورنس ومروره بجوار كوكب الأرض
3/9/2017

أعلنت وكالة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" سلامة مرور الكويكب الضخم "فلورنس" بالقرب من الأرض دون حدوث أي اصطدامات.

وأضافت الوكالة الأمريكية، في تغريدة على صفحتها على موقع "تويتر"، أن الكويكب واثنين من أقماره مرت على مسافة 4 ملايين و400 ألف ميل من كوكب الأرض، بما يعادل 18 مرة من بعد المسافة الفاصلة بين الأرض والقمر.

ويعد "فلورنس" أضخم كويكب يقترب من الأرض منذ عام 1890.

وبحسب تقارير إعلامية، يبلغ حجم كويكب "فلورنس" مجموع 30 نموذجا من الأهرامات الفرعونية المصرية، ويعتقد الخبراء أنه سيظل أضخم كويكب اقترب من الأرض.

وتم اكتشاف الكويكب عام 1981، وأطلق عليه اسم "فلورنس" نسبة إلى الممرضة البريطانية فلورنس نايتنجيل، مؤسسة نظام التمريض الحديث.

المصدر : الأناضول
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