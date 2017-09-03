شاهد: فرصة وحيدة للسير على جسر في أسكتلندا

منحت السلطات في أسكتلندا (السبت) "فرصة وحيدة" للسير على جسر كوينزفيري كروسينج قبل افتتاحه رسميا (الإثنين).

وسار على الجسر آلاف الأشخاص وفي مقدمتهم نيكولا ستيرجن رئيسة الوزراء التي وصفت التصميم الهندسي للجسر بأنه "رمز مذهل" سيعرفه الناس من أنحاء العالم.

ولا يوجد مكان للمشاة على هذا الجسر الذي تكلف بناؤه مليارا و750 مليون دولار.

وجرى اختيار الأشخاص للسير عليه أمس واليوم الأحد عن طريق اقتراع.

ومن المقرر أن تفتتح الملكة ودوقة أدنبره الجسر رسميا (الإثنين) قبل أن يسمح بسير المركبات عليه اعتبارا من الخميس المقبل.