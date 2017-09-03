البث الحي
منوعات|مصر

شاهد: صناعة "الرقاق" تلقى رواجا في عيد الأضحى بمصر

3/9/2017

يرتبط عيد الأضحى في الدول العربية والإسلامية بمظهر بارز وهو نحر الأضاحي، ولكن في مصر يضاف إلى ذلك عدد من العادات الشعبية المتوارثة، بينها تناول "الرقاق".

و"الرقاق" هو عبارة عن رقائق مصنوعة من دقيق القمح، تطعّم بمرق اللحم وتُحشى بلحم مفروم، وله أثر في تاريخ مصر القديم، مع تعدد استخدام المصريين القدماء للحم والخبز بأنواعه المختلفة.

ويعرف عيد الأضحى في مصر باسم "العيد الكبير" لأيامه التي تتجاوز 3 أيام بخلاف عيد الفطر المسمى بالعيد الصغير، كما يعرف أيضا بين عدد من الأوساط بـ "عيد اللحم" لتوزيع لحوم الأضاحي فيه وحرص المصريين على شراء كميات حتى لو صغيرة قبل حلوله، فيما يتم حشو الرقاق بلحوم الأضاحي في عيد الأضحى.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

أنكر صلته بالمبلغ.. توقيف رئيس سابق لحيازته 18 ألف دولار

الرئيس الهندوراسي السابق مانويل زيلايا (رويترز)

فيديو مرعب من أيكيا يثير جدلا على مواقع التواصل (شاهد)

تظهر في الفيديو امرأة تملكها الرعب وهي تجلس في شقتها وكأنها تعرضت لسحر

انشغلوا بالتصوير والتلويح للشرطة.. مطاردة مثيرة لمهربي مخدرات في البحر المتوسط (فيديو)

(الجزيرة مباشر)

عالمة مصرية تحصل على أرفع وسام مدني بكندا

الدكتورة هدى المراغي (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

نهاية غير متوقعة لمباراة تايسون مع جونز (فيديو)

ظهر واضحا على كلا الملاكمين عامل السن، لكن تايسون بدا وكأنه لا يزال يحافظ على لكماته القوية الشهيرة (رويترز)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

الأزهر يهاجم إسرائيل في ذكرى تقسيم فلسطين

شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب (مواقع التواصل)