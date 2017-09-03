شاهد: صناعة "الرقاق" تلقى رواجا في عيد الأضحى بمصر

يرتبط عيد الأضحى في الدول العربية والإسلامية بمظهر بارز وهو نحر الأضاحي، ولكن في مصر يضاف إلى ذلك عدد من العادات الشعبية المتوارثة، بينها تناول "الرقاق".

و"الرقاق" هو عبارة عن رقائق مصنوعة من دقيق القمح، تطعّم بمرق اللحم وتُحشى بلحم مفروم، وله أثر في تاريخ مصر القديم، مع تعدد استخدام المصريين القدماء للحم والخبز بأنواعه المختلفة.

ويعرف عيد الأضحى في مصر باسم "العيد الكبير" لأيامه التي تتجاوز 3 أيام بخلاف عيد الفطر المسمى بالعيد الصغير، كما يعرف أيضا بين عدد من الأوساط بـ "عيد اللحم" لتوزيع لحوم الأضاحي فيه وحرص المصريين على شراء كميات حتى لو صغيرة قبل حلوله، فيما يتم حشو الرقاق بلحوم الأضاحي في عيد الأضحى.