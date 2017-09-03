شاهد: أميرة يابانية تعلن خطبتها لرجل من العامة وتترك العائلة الإمبراطورية

أعلنت أكبر أحفاد إمبراطور اليابان أكيهيتو، الأميرة ماكو، أنها سوف تتزوج من زميل لها بالجامعة فاز بقلبها بابتسامته المشرقة وإخلاصه.

وقالت ماكو وخطيبها كي كومورو في مؤتمر صحفي مشترك اليوم الأحد إن علاقتهما بدأت عندما جلست ماكو خلفه في اجتماع بالحرم الجامعي قبل خمس سنوات بالجامعة المسيحية الدولية في طوكيو، التي تخرجا منها.

وقالت ماكو إنها أحبته بسبب "ابتسامته التي تشبه الشمس" وإخلاصه وقلبه الكبير.

وتحمل ماكو درجة الماجستير من جامعة ليستر وتعمل باحثة في متحف.

وقال مسؤولو القصر إن زفافهما من المتوقع أن يتم العام المقبل.

من المتوقع أن يتنازل جد ماكو البالغ من العمر 83 عاما، الإمبراطور أكيهيتو، عن العرش في أواخر عام 2018. وسوف يخلفه ابنه الأكبر، ولي العهد ناروهيتو.

يذكر أن ماكو غير مدرجة على قائمة ترتيب ولاية العرش، حيث لا يسمح للنساء بتولي عرش اليابان.

وسوف ماكو تفقد مكانتها الملكية عقب زواجها لأن قرينها من عامة الشعب.

ويثير انكماش عدد أفراد العائلة الملكية، الذي يعكس المجتمع الياباني الأوسع الآخذ في الشيخوخة، مخاوف في اليابان.

وماكو واحدة من بين أربعة أحفاد للإمبراطور. والثلاثة الآخرون هم أختها الصغرى كاكو وشقيقها هيساهيتو وأيكو ابنة ولي العهد ناروهيتو.

وهيساهيتو الذي يبلغ من العمر عشر سنين واحد من بين أربعة ورثة ويأتي ترتيبه في ولاية العرش بعد ابني اكيهيتو وهم في منتصف العمر وزوجتيهما في أوائل الخمسينات وماساهيتو الثمانيني شقيق أكيهيتو.

وتأتي خطوبة ماكو من كي كومورو، الذي يعمل في مكتب محاماة في طوكيو، بعدما صادق المشرعون في يونيو/حزيران على مشروع قانون يسمح لأكيهيتو بالتنحي. وفي حالة تنحيه يكون هذا التنحي هو الأول من نوعه في العائلة الإمبراطورية اليابانية منذ 1817.

وقال الإمبراطور، وهو أول إمبراطور لا يُنظر إليه على أنه مقدس، منذ عام في ظهور نادر إنه يخشى من أن يتسبب السن في صعوبة أداء مهامه. وأجرى الإمبراطور البالغ من العمر 83 عاما عملية جراحية وتلقى علاجا من سرطان البروستاتا.

لكن التشريع، الذي يطبق على أكيهيتو فقط لا الأباطرة القادمين، لم يشر إلى أي من المواضيع المثيرة للجدل حول ما إذا كان سيتم النظر مرة أخرى في قانون تولي الرجال فقط المنصب أو السماح للنساء بالبقاء في العائلة الإمبراطورية بعد زواجهن.

ويخشى المحافظون من أن يفتح هذا الطريق أمام السماح للنساء بوراثة العرش.