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"فيرزينيو".. عقار جديد يوقف تقدم سرطان الثدي

29/9/2017

وافقت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، على عقار جديد لعلاج المريضات بأنواع مختلفة من سرطان الثدي.

وذكرت الهيئة، في بيان لها اليوم الجمعة أن العقار الجديد يحمل اسم "فيرزينيو" (Verzenio) لعلاج مريضات سرطان الثدي بمراحله المتقدمة، و"سرطان الثدي النقيلي".

وقال ريتشارد بازدور، كبير خبراء علم الأورام في هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، إن العلاج يوفر خيارًا جديدًا بالنسبة لبعض المريضات بسرطان الثدي اللاتي لم يستجبن للعلاجات الأخرى.
واختبرت الهيئة سلامة وفاعلية العقار الجديد، عبر تجربة شملت 669 من مريضات سرطان الثدي.

وأثبتت النتائج أن العلاج الجديد أوقف تقدم أورام الثدي، وزاد معدل بقاء المريضات على قيد الحياة بمقدار 16.4 شهرًا مقارنة مع الدواء الوهمي.

وعن أبرز الآثار الجانبية للعقار، أوضحت الهيئة أنها تمثلت في الإسهال، والغثيان، وآلام في البطن، والالتهابات، والتعب، وفقر الدم، وانخفاض الشهية، علاوة عن القيء، والصداع.

ووفقا للوكالة الدولية لأبحاث السرطان، التابعة لمنظمة الصحة العالمية، فإن سرطان الثدي هو أكثر أنواع الأورام شيوعًا بين النساء في جميع أنحاء العالم عامة، ومنطقة الشرق الأوسط خاصة.

وذكرت الوكالة أنه يتم تشخيص نحو 1.4 مليون حالة إصابة جديدة كل عام، ويودي المرض بحياة أكثر من 450 ألف سيدة سنويًا حول العالم.

المصدر : الأناضول
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