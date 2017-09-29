شاهد: مقتل أكثر من 20 شخصا في حادث تدافع بالهند

قالت الشرطة الهندية إن تدافعا في محطة للقطارات مدينة مومباي غربي البلاد خلف 21 قتيلا على الأقل خلال الذروة الصباحية الجمعة.

وقالت شرطة المدينة إن 20 شخصا آخرين أصيبوا عندما تدافع مارة مذعورون حتى نهاية جسر مكتظ، حيث سقط بعض الأشخاص تحت الأقدام ودهسوا.

قالت الشرطة إن التدافع جاء إثر اشاعة انهيار جسر للمشاة بعد سقوط كتل خرسانية، ما أدى إلى انتشار الفوضى مع تدافع المارة إلى الأمام لمغادرة الجسر.

وقال نائب بالبرلمان عن حزب "حزب بهارتيا جاناتا" الحاكم، إن الناس كانوا يتجمعون تحت مظلة تغطي الجسر هربا من الأمطار الغزيرة، الأمر الذي جعل المأساة تتفاقم.

وتنتشر حوادث التدافع المميتة إلى حد ما خلال المهرجانات الهندية الدينية، حيث تجتمع حشود كبيرة في مساحات صغيرة في ظل نقص تدابير السلامة أو السيطرة على الحشود.