شاهد: وصول زوجي باندا نادرين أهدتهما الصين لإندونيسيا

استقبلت إندونيسيا الخميس، زوجين من دببة الباندا العملاقة الصينية المهددة بالانقراض.

ويأتي وصول الدببة إلى إندونيسيا في إطار "دبلوماسية الباندا" التي تطبقها الصين منذ 60 عاماً، بهدف تعزيز علاقاتها مع الدول الأخرى، إذ أهدت حكومة بكين الدّبين "هو جون" و"ساي تاو" إلى نظيرتها الإندونيسية بغية تطوير العلاقات القائمة بينهما.

وتعد إندونيسيا الدولة رقم 16 التي تتلقى الباندا العملاقة من الصين.

ووصل زوجا الباندا إلى مركز الشحن الجوي في مدينة بانتن الإندونيسية، على متن طائرة شحن تابعة لخطوط غارودا المحلية.

ولكي تصل طائرة الشحن بأقصى سرعة إلى إندونيسيا، قامت بتغيير مسارها المعتاد، وسلكت طريقاً جوياً قصيراً، بينما أنهت الجهات الإندونيسية المعنية تجهيز حديقة تامان سافاري بضواحي العاصمة جاكرتا، حيث سيعيش الدبان.

وخصصت السلطات الإندونيسية مبلغ 4.5 ملايين دولار أمريكي لرعاية الباندا.

وقالت إدارة حديقة تامان سافاري في بيان، إنّ كافة التحضيرات لاستقبال زوج الباندا، استكملت وأنّهما سيعيشان في البلاد لمدة 10 سنوات.

وأضاف البيان أنّ إدارة الحديقة جهّزت كادراً خاصاً مكوّناً من طبيبين بيطريين تلقيا تعليمهما في الصين، إضافة إلى 8 أشخاص مختصّين بأعمال التنظيف والرعاية.

يذكر أنّ الصين وعدت إندونيسيا بتقديم زوجين من الباندا عام 2010، عندما احتفل البلدان بالذكرى السنوية الستين لبدء العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وتم نقل الزوج الذى يبلغ من العمر 7 سنوات إلى منزله الجديد للحجر الصحي بعد وقت قصير من وصوله.

ومن المتوقع أن يتم عرضهما على الجمهور في أواخر أكتوبر أو أوائل نوفمبر.