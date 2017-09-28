شاهد: كاميرا مراقبة ترصد لحظة اختطاف فتاة في لوس أنغليس

أظهرت لقطات صادرة عن دائرة شرطة لوس أنجليس، على ما يبدو أنه حادث اختطاف لفتاة في شارع 79 جنوب غربي المدينة، ليل الأحد.

ورصدت كاميرا مراقبة أمنية الحادث، وظهر شاب وهو يلتقط فتاة ويرفعها بين يديه وسط الشارع ويجبرها على دخول سيارة صالون رمادية اللون، بينما ظهرت الفتاة وهي تكافح من أجل إطلاق سراحها، وحاولت مرارا الخروج من السيارة دون جدوى.

وشاركت قناة LAPD على يوتيوب، الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي، وطلبت مساعدة الجمهور في التعرف على المعتدي والضحية.

ووفقًا للفيديو تحمل السيارة لوحة ترخيص من تكساس، ووصف الشهود المشتبه به بأنه رجل من أصل إسباني في العشرينيات من عمره.