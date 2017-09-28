شاهد: طفل فقد دميته في إعصار تكساس فجاءته من نيويورك

فقد الطفل الأمريكي ذو الخمس سنوات، مادوكس أورتا، دميته المفضلة وسط إعصار هارفي في تكساس ما سبب له حزنًا شديدًا، لكنه فوجئ بشخص غريب يرسل له دمية جديدة من نيويورك.

وأظهرت لقطات مصورة الطفل مادوكس في بومونت بولاية تكساس، حيث وصلت شاحنة مع إمدادات في 16 سبتمبر/ أيلول، بما في ذلك هدية من زاندر، وهو صبي صغير سمع عن مادوكس الذي تأثر بفقدان دميته "وودي" وهي شخصية كرتونية من مسلسل الأطفال الشهير "قصة لعبة".

وشارك مايكل أورتا، والد مادوكس، في وقت لاحق أشرطة الفيديو لمادوكس يلعب مع دميته الجديدة في نيديرلاند بتكساس، مع مادوكس على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا إنه بمجرد عودتهم إلى منزلهم، ذهب طفله إلى غرفته مع دميته الجديدة وهي دمية "وودي" وشاهدا المسلسل الكرتوني معا.