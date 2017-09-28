شاهد: الهند تضيء معبد السيخ الذهبي بمليوني دولار

تكلف نظام إضاءة معبد السيخ الرئيسي في الهند والمعروف باسم "الهيكل الذهبي"، نحو مليوني دولار، وذلك في إطار مشروع تجميلي لجعل المعبد أكثر إشراقًا من أي وقت مضى.

وأطلق مشروع الإضاءة المعتمد على أضواء "ليد" رقمية متعددة الألوان، ما يعطي الضريح مظهرًا جماليًا فريدًا أبهر زوار ومحبي المكان.

وقد اتخذت الهند قرار تنفيذ المشروع بعد أن لوحظ أن الحرارة الناتجة عن الأضواء التقليدية تضر بالرخام في مباني المعبد.

وتم مزامنة الإضاءة مع ساعة المعبد، والضريح يُضاء تلقائيا عندما تغرب الشمس وتظل حتى الساعات الأولى.

وقال مدير المعبد الذهبي، سولاخان سينغ، إن الإضاءة ستكون هادئة في الأيام العادية، وسوف تكون أكثر إشراقا أثناء الاحتفالات والمهرجانات.

ويمكن رؤية الأضواء متعددة الألوان والإضاءة تغطي كل جزء من المعبد، من المدخل، إلى باريكراما (المنطقة حيث الزوار والمحبون يحيطون الضريح)، والمطبخ والأعمدة والمدخل المقوس.

ويسعى المشروع أيضا إلى المساعدة في خفض نفقات الطاقة والتلوث أثناء المهرجانات.

وسوف يتمكن الزوار من مشاهدة الإضاءة كاملة الشهر القادم عندما تحتفل البلاد بمهرجان الأضواء يوم 19 أكتوبر/تشرين أول، إذ قالت السلطات إنه سيتم إنجاز الـ10% المتبقية من المشروع بحلول الرابع من أكتوبر/تشرين أول.