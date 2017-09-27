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شاهد: نساء فنزويلا يبعن شعرهن لشراء الطعام والدواء

27/9/2017

بعد أن ضاق بهن الحال، ولم يعد في وسعهن العثور على ما يقيم أود أسرهن، لجأت نساء في فنزويلا لبيع شعرهن لشراء الطعام والدواء مع تواصل الأزمة الاقتصادية الطاحنة في البلد الغني بالنفط.

وتتفاوت أسعار الشعر وفقا لحالته وطوله، لكن السعر الذي يبعن به شعرهن يمكن أن يعني فارقا كبيرا بين توفير الطعام أو عدم وجوده، بالنسبة للنساء اللائي يُقدمن على ذلك.

وتكافح نساء كثيرات في فنزويلا بأجر شهري حده الأدنى نحو 136544 بوليفار (نحو 6 دولارات بسعر السوق السوداء) في حين يمكن للمرأة بيع شعرها بنحو 500 ألف بوليفار (نحو 21 دولارا بسعر السوق السوداء).

وباعت كريستاي غونزاليس، وهي أم لأربعة أطفال وربة منزل، شعرها مرتين كما باعته ابنتها (14 عاما) مثلها للمساعدة في توفير الطعام للأسرة.

وقالت غونزاليس (30 عاما) لرويترز: "أطفالي يأتون أولا وبعد ذلك يأتي شعري.. الشعر سينمو مجددا".

وتنتظر غونزاليس أن ينمو شعرها مجددا بما يكفي لبيعه للمرة الثالثة.

ويُستخدم هذا الشعر في صنع وصلات لتطويل شعر النساء أو عمل شعر مستعار. وتشتريه وتبيعه مؤسسات محلية.

وتسافر بعض الفنزويلات إلى كولومبيا أو بنما لبيع شعرهن بسعر أعلى من سعر بيعه في بلدهن.

المصدر : رويترز
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