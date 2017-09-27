شاهد: "فلسطين جميلة" في مهرجان للصور في رام الله

نظمت مؤسسة فلسطينية في مدينة رام الله بالضفة الغربية (مهرجان الصورة الأول في فلسطين) للاحتفاء بالتصوير الفوتوغرافي.

تضمنت أنشطة المهرجان الذي نظمته مؤسسة شغف، تحت شعار فلسطين الجميلة، ورش عمل حول التصوير ومعارض إضافة إلى نقاشات بين مصورين والجمهور بشأن التجارب في مجال التصوير.

وفي ساحة فنية قديمة بمدينة رام الله أُقيمت صالة عرض للمصورة ميساء الشاعر.

وعرضت ميساء أعمالها وهي عبارة عن صور مطبوعة صغيرة التُقطت من الأراضي الفلسطينية ومدن أخرى في العالم.

وقالت فتاة تعمل في مؤسسة أخرى ساهمت في تنظيم المهرجان إنهم أرادوا تنظيم مهرجان صورة لفلسطين نظرا لأهمية التصوير الفوتوغرافي في المنطقة.

وقالت مصورة تدعى هناء المصري، تحدثت للجمهور عن تجربتها كمصورة صماء، إن تحقيق حلمها بدا صعبا في البداية لكنها لم تستسلم واستمرت في تنمية مهاراتها لكي تصبح مصورة محترفة.

ويأمل منظمو المهرجان في أن يتمكنوا من تنظيمه سنويا ليعرف الناس المزيد بشأن التصوير ويتبادلوا خبراتهم مع آخرين.

وسيقيم المهرجان أنشطة كثيرة حتى يوم الجمعة (29 سبتمبر أيلول) وسيتسنى للزوار حضور ورش عمل وعروض أفلام بشأن التصوير وغير ذلك من الأنشطة.