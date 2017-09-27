شاهد: طفل مصري بقدرات خارقة يأمل دخول موسوعة غينيس

مجموعة من القرويين يتحلقون، في قرية صغيرة بمحافظة أسيوط المصرية، حول طفل "خارق" يقوم بأعمال خارقة.

ويستعرض الطفل أحمد الهلالي (8 سنوات) قدراته المثيرة والتي لا تقتصر فقط على أكل الزجاج ورفع أطفال بأسنانه بل والقدرة على تحمل النار على جلده.

ويقول كريم الهلالي والد أحمد إنه اكتشف قدرات إبنه الخارقة، قبل ثلاث سنوات، عندما رآه يأكل لحما نيئا ويستعرض قوة غير عادية مع أقرانه.

وكان الأب نفسه، الملقب بفرعون، قد أثار شغل الناس كثيرا العام الماضي عندما بدأ ينفذ أعمالا خارقة منها أكل مسامير وسحب شاحنات بأسنانه.

وقال كريم إنه لم يُدّرب ابنه لكنه أرجع قدرات أحمد الخارقة إلى نسبه الذي زعم أنه يعود إلى البطل العربي أبو زيد الهلالي الذي عاش في القرن الحادي عشر الميلادي.

وأوضح أنه كان قلقا في البداية عندما شاهد قدرات ابنه فأخذه لأطباء فحصوه وأكدوا له أن أكل الزجاج لم يسبب له أذى .

وأوضح الطفل أحمد الهلالي أنه تأثر بعد أن شاهد والده يستعرض قدرات خارقة مشيرا إلى أنه يعتزم استخدام قدراته للاستمتاع ولا يرغب في إيذاء أحد.

وقال أحمد إنه يرغب في أن يتجاوز صيته قريته الصغيرة ليتسنى له المشاركة في بطولات عالمية للقوة وربما تسجيل رقم قياسي عالمي جديد في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.