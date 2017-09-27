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منوعات|فرنسا

شاهد: تحويل سطح مكتب بريد في باريس لمزرعة خضار ودجاج

27/9/2017

تحول سطح مكتب بريد في قلب باريس، إلى مزرعة حضرية للموظفين الذين رغبوا في زراعة محاصيلهم الخاصة وتربية الدجاج.

وتطوع حوالي 30 موظف بريد لزراعة الطماطم، وإطعام وتربية الدجاج وحصاد ثمار عملهم على سقف بمساحة 900 متر مربع.

ويأتي موظفو مكاتب البريد من مكاتب أخرى للمشاركة في المشروع المستدام الذي يقول المنظمون إنه يساعد على إعادة ربط الموظفين مع الطبيعة في عالم عملي على نحو متزايد.

وقالت رئيسة الرابطة، صوفي يانكوفسكي، الجمعة "عندما نأتي في نهاية الأسبوع هذا هو إنتاجنا الذي يشعرنا بالارتياح. نحن في طريقنا لبناء بيوت للدجاج والتوسع في المشروع".

ومزرعة ساعي البريد هو واحد من 33 مشروعا بدعم من سلطات مدينة باريس لتطوير الزراعة الحضرية في العاصمة الفرنسية.

المصدر : رويترز
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