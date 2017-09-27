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شاهد: انفجار مخازن للذخيرة في أوكرانيا

27/9/2017

اندلعت انفجارات ضخمة في مخزن للذخيرة الحية بوسط أوكرانيا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وأمكن مشاهدتها على بعد عدة كيلومترات.

ووقعت الانفجارات في قاعدة عسكرية بالقرب من كالينفكا بمنطقة فينيتسيا على بعد نحو 270 كيلومترا غرب العاصمة كييف. وقالت هيئات الطوارئ في أوكرانيا في بيان إن الانفجارات بدأت في وقت متأخر من مساء الثلاثاء واستمرت لساعات.

ويضم المستودع نحو 188 ألف طن من الذخيرة، وتشمل مقذوفات لعدة أنظمة لإطلاق الصواريخ.

وأسفرت الانفجارات عن إصابة شخص واحد.

وقال الجيش الأوكراني إن طواقم الطوارئ قامت بإخلاء القرى القريبة من المنطقة، بينما توجه رئيس الوزراء الأوكراني فولوديمير غرويسمان إلى المنطقة بالطائرة عقب وقوع الانفجارات، وقال إن "عوامل خارجية" كانت وراء الحادث.

وقالت وسائل إعلام روسية إن أكثر من 1200 رجل إطفاء يشاركون في جهود إخماد الحريق الناجم عن انفجار المستودع.

وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أنه جرى إجلاء السكان من منطقة محيطها خمسة كيلومترات من المستودع الواقع بمنطقة فينيتسيا. وتم فرض منطقة حظر جوي على نطاق 50 كيلومترا من المستودع.

كما جرى إغلاق المنطقة أمام حركة القطارات والسيارات. كما قامت الشركة المشغلة للسكك الحديد بتحويل مسار 14 قطار ركاب.

وذكر الموقع الإلكتروني لإدارة منطقة فينيتسيا أن اندلاع الحريق تزامن مع إجراء تدريب كبير لمكافحة الإرهاب في المنطقة الغربية الوسطى. ولم يتضح ما إذا كانت هناك علاقة بين الواقعتين.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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