شاهد: الباندا العملاق "شينغ باو" يغادر مدريد

غادر دب الباندا العملاق الذي يبلغ من العمر 4 أعوام شينغ باو، وتعني "نجمة أطفال" حديقة حيوان مدريد بالعاصمة الإسبانية، في طريقه إلى الصين، الثلاثاء.

وولد شينغ باو في أغسطس/آب 2013، وهو ابن الباندا الأم "هوا زويبا" ويعني اسمها "الشفاه الجذابة"، والأب بنغ شينغ، ويعني اسمه "نجمة الجليد"، وتم إعارته إلى إسبانيا لمدة 10 سنوات في عام 2007.

كما أن شينغ باو لديه شقيقة صغيرة تدعى "تشولينا" في حديقة الحيوان، وهي تصغر عن شقيقها شينغ باو بثلاث سنوات.

يذكر أن اسم تشولينا، الذى اختاره الجمهور من خلال التصويت، جاء احتراما لـ"تشولين" وهى أول باندا عملاقة ولدت في حديقة الحيوان عام 1982.

ولـ"عائلة الباندا" جاذبية كبيرة في حديقة الحيوان الأكثر شعبية في إسبانيا، ويأتي العديد من السياح إليها فقط لإلقاء نظرة على دببة الباندا وهي تتسلق الأشجار وتتناول براعم الخيزران.

ووفقا لاتفاقية تعاون بين الصين وإسبانيا، يتعين على شينغ باو العودة إلى بلاده بعد بلوغه أربعة أعوام.

وسوف يرافقه موظفون أعدوا الوجبات الخفيفة المفضلة لديهم، بما في ذلك براعم الخيزران لرحلته إلى قاعدة بحوث تشنغدو لتربية الباندا العملاقة، مسقط رأس والديه.

وقالت إيفا، مربية الباندا الخاصة "فحصنا الدب الصغير قبل مغادرته ووجدناه في صحة جيدة، ومنذ ولادته نما بصحة جيدة جدا، وقد اتخذت رعاية جيدة من والدته هوا زويبا، وأعتقد بعد عودته إلى مدينة تشنغدو، سوف يحصل الباندا على رعاية جيدة، وسوف يكون بصحة جيدة كما هو عليه الآن".

في السابق، أنجبت والدة شينغ باو أيضا التوأمين بو ودي دي في 7 سبتمبر/أيلول 2010، وكانا أول زوج من الباندا العملاقة الذي يولد في الخارج من خلال التلقيح الاصطناعي، وعاد الثنائي إلى الصين في 18 مايو/أيار 2013.

ومنذ وصول الباندا الأولى إلى حديقة الحيوان في مدريد في عام 1978 قام خبراء من الصين وإسبانيا بتبادل وثيق في مختلف المجالات بما في ذلك حماية الباندا وتربيتها وتكاثرها، وحتى الآن، ولد خمسة من الباندا في حديقة الحيوان.

وقبل أكثر من أسبوع، نظمت حديقة الحيوان الإسبانية، حفل عيد ميلاد لـ"عائلة الباندا"، بمناسبة مرور عام على ولادة الباندا العملاقة "تشولينا"، وشارك زوار الحديقة في الحفل، الذي سلط الضوء على "عائلة الباندا" المكونة من 4.

وتناولت عائلة الباندا أنواعًا مختلفة من الفواكه التي جهزتها إدارة الحديقة ووضعتها على كعكة كبيرة مصنوعة من الآيس كريم، بغرض المناسبة.