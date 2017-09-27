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شاهد: أول قطرية تدخل مجال الخلطات الغذائية وتنتجها محليا

27/9/2017

حولت السيدة القطرية شمس القصابي شغفها وولعها بالطهي والطبخ إلى مؤسسة عمل ناجحة وقابلة للحياة، متحدية كل المعايير الاجتماعية لتصبح أول قطرية تدخل مجال صناعة المواد الغذائية.

بدأت شمس القصابي أو "أم محمد" كما تحب أن تُنادىَ، مشروعها من خلال إعداد خلطات وتوابل الطعام وأنواع المخللات في منزلها وبيعها لعدد قليل من العملاء.

ومع العمل الجاد والتصميم أصبح لديها الآن مطعمها الخاص الذي يقدم الطعام القطري الأصيل في منطقة سوق واقف السياحية بالدوحة، كما أصبحت تمتلك معملا ومتجر تجزئة بجوار المطعم يضم نحو 400 صنف من الخلطات والتوابل والمخللات والأجبان وغيرها من المنتجات الغذائية.

وقالت القصابي، إنها انطلقت في مشروعها بعدما شاركت بخلطاتها وبُهاراتها المميزة -التي تعلمت سرها من والدتها وجدتها- في معرض "الأسرة العصرية" عام 2001 وأعجب كثيرون بمنتجاتها وأصبح لديها العديد من الزبائن.

وأضافت أن مطعمها يقدم الأكلات القطرية الشعبية والتراثية الأصيلة والمحببة للقطريين والأجانب، وتقديمها بشكل عصري وقد لقي المطعم ومنتجاته في العموم رواجا واسعا وشهرة شعبية بين القطريين والأجانب.

وكافحت القصابي مع العادات والتقاليد المحلية، ووجدت صعوبة في إقناع عائلتها بالموافقة للخروج إلى العمل في مجتمع محافظ يرفض عمل المرأة في مثل تلك الأعمال.

لكنها كسرت القاعدة وأصبحت أول سيدة قطرية تبدع بصناعة أغذية محلية وتدخل مجال إنتاج الخلطات الغذائية وخلطات الشاي والقهوة بعد أن كان حكراً على الرجال.

وتباشر أم محمد مطعمها بنفسها وتقوم بإعداد الطعام كاملا ولا تطلع العاملين بالمطعم على سر خلطاتها لتحتفظ بسر المهنة المتوارث، كما تناقش زبائنها في المطعم لتستبين أراءهم باستمرار حول أكلاتها ومنتجاتها.

ويقول القطري ناصر السويدي وهو أحد زبائن المطعم، إنه يأتي بانتظام إلى المطعم المميز لتناول العشاء، ويعتقد أن مطعم القصابي قد أحيا الاهتمام بالأطباق التقليدية ذات النكهات والروائح التي لا تقاوم، مؤكدا أن الإقبال على المطعم يتزايد يوما بعد يوم حيث يقدم الطعام الشعبي الذي يحبه القطريون، بالإضافة لقائمة من الأطعمة الأخرى.

وبدأ المطعم بستة مقاعد فقط، لكنه توسع اليوم ليشمل 148 مقعدًا، وما زالت القصابي تصر على طهي الطعام بنفسها، وعلى الرغم من توظيف 20 مساعدا وعاملا بالمطعم، لكنها لا تسمح لهم بطهي الطعام فهي تفضل الحفاظ على أسرار وصفاتها لنفسها.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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