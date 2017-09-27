البث الحي
منوعات

تويتر يختبر زيادة الحد الأقصى للتغريدة إلى 280 حرفا

تقرير سعودي: الحسابات الوهمية تسبب قلقا للمغردين السعوديين
تقرير سعودي: الحسابات الوهمية تسبب قلقا للمغردين السعوديين
27/9/2017

ظل تقييد عدد حروف رسائل تويتر بـ140 حرفا علامة مميزة‭ ‬لشبكة التواصل الاجتماعي منذ انطلاقها في عام 2006 لكن هذا الأمر قد ينتهي قريبا.

فقد قالت شركة تويتر (الثلاثاء) إنها ستبدأ في تجربة مع عينة عشوائية من المستخدمين تتيح لهم إرسال تغريدات يصل حجمها إلى 280 حرفا، وهو ضعف الرقم المتاح حاليا في معظم اللغات في أنحاء العالم.

وظلت الشركة، التي يقع مقرها في سان فرانسيسكو، متمسكة بالرسائل القصيرة، والتي ظلت سمة مميزة لها حتى مع عثور المستخدمين على سبل للتحايل على هذا الحد ومنها نشر صور بداخلها نصوص مكتوبة.

وقالت تويتر في تدوينة الثلاثاء إن تأكيدها على الإيجاز لن يتغير أبدا، لكنها كانت تدرس هل يمكن للمستخدمين التعبير عن أنفسهم بسهولة كافية.

وقالت الشركة إن طريقة استخدام الناس لتويتر عند الكتابة بالصينية واليابانية والكورية كانت سببا في النظر في زيادة حد الحروف.

ويستطيع المرء التعبير بحروف هذه اللغات بدرجة أكبر من الحروف الرومانية، وهو ما يعني أن المستخدمين بهذه اللغات يملكون في الواقع حدا أكبر من غيرهم.

المصدر : رويترز
المزيد من منوعات

عالمة مصرية تحصل على أرفع وسام مدني بكندا

الدكتورة هدى المراغي (مواقع التواصل)

شركة يابانية تحول وجوه أشخاص حقيقيين إلى أقنعة

قناع على شكل صورة مؤسس الشركة اليابانية

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

انفجار نيزك في سماء البرازيل(فيديو)

انفجار نيزك فوق سماء البرازيل فور دخوله الغلاف الجوي (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

فايننشال تايمز: السعودية تسعى لحل الأزمة مع قطر "هدية" لبايدن

(الجزير مباشر)