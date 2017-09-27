البث الحي
منوعات|تركيا

بالصور: تركي يصنع لزوجته كرسيا متحركا بالطاقة الشمسية

مزارع تركي يصنع لزوجته المريضة كرسيا متحركا يعمل بالطاقة الشمسية
مزارع تركي يصنع لزوجته المريضة كرسيا متحركا يعمل بالطاقة الشمسية
27/9/2017

صنع المزارع التركي صالح غوزال منصور، كرسيًا متحركًا يعمل بالطاقة الشمسية، لزوجته المريضة وشريكة حياته "مريم" التي يقيم معها منذ 40 عامًا في قرية جنوبي تركيا.

وقال منصور (57 عامًا)، الذي يعمل أيضًا في صيانة الشاحنات بقريته في مدينة أنطاكيا بولاية هطاي جنوبي تركيا، إن زوجته تعاني منذ مدة طويلة من فشل كلوي، قيّد حركتها.

وبعدما وجد أن الكرسي المتحرك الذي يعمل بالطاقة الكهربائية لا يفيد كثيرًا لحاجته للشحن باستمرار، قرر إيجاد حل بديل.

وبدأ منصور مشوار حله، بتركيب لوح للطاقة الشمسية على الكرسي المتحرك، الذي يؤمن شحن البطارية باستمرار حتى في الليل.

بدورها قالت الزوجة مريم، إنها باتت تتحرك بحرية بفضل كرسيها المطور.

 

 

المصدر : الأناضول
المزيد من منوعات

عالمة مصرية تحصل على أرفع وسام مدني بكندا

الدكتورة هدى المراغي (مواقع التواصل)

شركة يابانية تحول وجوه أشخاص حقيقيين إلى أقنعة

قناع على شكل صورة مؤسس الشركة اليابانية

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

انفجار نيزك في سماء البرازيل(فيديو)

انفجار نيزك فوق سماء البرازيل فور دخوله الغلاف الجوي (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

فايننشال تايمز: السعودية تسعى لحل الأزمة مع قطر "هدية" لبايدن

(الجزير مباشر)