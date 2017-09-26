3 أكواب من القهوة يوميا تحد من وفيات مرضى بالإيدز

أفادت دراسة فرنسية حديثة، أن احتساء 3 أكواب من القهوة يوميا يقلل عدد وفيات مرضى فيروس نقص المناعة المكتسب "الإيدز"، الذين يعانون من فيروس التهاب الكبد "سي".

الدراسة أجراها باحثون في جامعة باريس الفرنسية، ونشروا نتائجها الثلاثاء في دورية (Hepatology) العلمية.

ولكشف العلاقة بين القهوة والحد من وفيات مرضى الإيدز بسبب أمراض الكبد، راقب الباحثون مجموعة من المرضى في فرنسا لمدة 5 سنوات، ورصدوا الكمية التي يشربها المرضى من القهوة يوميا.

ووجد الباحثون أن احتساء 3 أكواب من القهوة خفض خطر الوفيات بين مرضى الإيدز بسبب أمراض الكبد بمعدل النصف.

وقال الباحثون إن هذه هي الدراسة الأولى التي تكشف العلاقة بين شرب القهوة والحد من خطر الوفيات بين مرضى الإيدز المصابين بأمراض الكبد.

وأضافوا أن مرضى الإيدز عرضة أكثر من غيرهم للوفاة بسبب أمراض الكبد، بالإضافة إلى أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان.

وأشار فريق البحث إلى أن القهوة غنية بالمركبات الكيميائية المضادة للالتهابات، وعلى رأسها مركب "البوليفينول" الذي يحافظ على صحة الكبد.

كانت أبحاث سابقة كشفت أن احتساء 3 أكواب من القهوة يوميا يحد من مخاطر الوفيات بسبب الأمراض المزمنة بنسبة 14 %.

وأضافت أن احتساء القهوة قد يقي من الأمراض العصبية، بما في ذلك مرض الزهايمر، وتوقف انتشار عدد من الأورام السرطانية، مثل سرطان الثدي وسرطان بطانة الرحم.

وربطت الدراسات بين التناول المنتظم للقهوة وانخفاض خطر الإصابة بتليف الكبد، خاصة بين المرضى المصابين بفيروس الكبد الوبائي "سي"، وهم أكثر الأشخاص عرضة لتراجع وظائف الكبد.