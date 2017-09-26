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هل تقول "نعم" دائما لمديرك في العمل؟ إليك هذه النصائح

إذا كنت تقول نعم دائما فربما تتعرض للاستغلال
إذا كنت تقول نعم دائما فربما تتعرض للاستغلال
26/9/2017

عندما يوزع رئيسك في العمل المهام في  بداية الأسبوع، هل تكون أنت الشخص الذي يقول "نعم" لكل شيء وينتهي به الحال غارقا في العمل؟ 

يشير الطبيب بيتر فالكاي، عضو المجلس التنفيذي بالرابطة الألمانية للطب  النفسي والعلاج النفسي والطب النفسي الجسدي: " قدرة المرء على قول لا  أمر متأصلة في تركيبته الشخصية".

الأمر يتعلق في الأساس بقدرة الشخص على التعاطف، ويقول فالكاي: "قول لا  ينطوي على تخييب أمل الآخرين". وبعبارة أخرى، كلما كان الشخص يهتم بمشاعر الآخرين، زادت صعوبة الإجابة عليهم بالرفض. 

عدم القدرة على قول "لا" ليست سمة سيئة في حد ذاتها. إنما على العكس،  المجتمع الفعال هو الذي يكون الناس أحيانا فيه راغبين في تحمل أعمال  غيرهم. 

غير أن، استعداد بعض الناس لفعل هذا يكون مبالغا فيه، ما يعني أنه يتم  استغلالهم باستمرار. فهل أنت من هؤلاء؟ 

ويقول فالكاي إن مسألة التدرب على قول لا تحتاج إلى ممارسة. إذا طلب منك أحد الأصدقاء جز عشب حديقته، قد تقول: "ربما، لا يوجد مشكلة ولكن دعني أتفقد جدولي أولا". وهذا يمنحك وقتا للتفكير فيما إذا كان هذا العمل الإضافي أكثر مما ينبغي عليك أم لا.  

إذا دربت نفسك على أن ترفض طلبات للآخرين من وقت لآخر، فسوف تدرك أنه ليس صعبا على الإطلاق، وأن الأشخاص الذين سترد عليهم بالرفض أحيانا لن يحملوا ضغينة لك.   

ومع التدريب الكافي، سينتهي الحال بالأشخاص الأكثر قولا لكلمة "نعم"  بقول "لا" عندما يريد رئيسهم في العمل إلقاء مهام أخرى على عاتقهم وليس  لديهم وقت لها.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
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