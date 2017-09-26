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شاهد: سائق يصدم معلّما حاول منعه من دخول مدرسة

26/9/2017

قضت محكمة إنجليزية بحبس رجل لمدة 10 أشهر بعدما صدم بسيارته معلّما حاول منعه من دخول مدرسة جنوب شرقي إنجلترا.

وأظهرت صور كاميرات المراقبة التي بثتها الشرطة المدان رينر شومان وهو يحاول دخول مدرسة وينستون تشرشل بمنطقة ووكنغ بعدما رفض المعلم دخوله المبنى؛ حيث قام شومان بالقيادة سريعا حاملا المعلم على مقدمة السيارة، ما أدى إلى سقوطه على الأرض.

وتعود الحادثة إلى شهر فبراير/شباط.

وأقر المدان رينر شومان بأنه مذنب بالتهم الموجهة إليه، وهي القيادة الخطرة والتسبب في ضرر جسدي، والقيادة من دون الحصول على تأمين وتصريح سلامة من وزارة النقل.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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