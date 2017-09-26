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شاهد: "ذرة ملونة" رآها تركي في التلفاز فقرر زراعتها

26/9/2017

تثير الذرة الملونة التي يزرعها التركي خالص قاطمان في حقله بولاية أقصراي وسط البلاد، دهشة أهالي المنطقة.

واستقدم قاطمان بذور الذرة الملونة من الولايات المتحدة، بعدما شاهدها في فيلم وثائقي على التلفاز، وقرر زراعتها في أرضه بقرية "إينجه سو".

وقال قاطمان (35 عاما) إنه بحث مطولا عن تلك البذور، وفي نهاية المطاف تمكن من التواصل مع مزارعين في ولاية أوكلاهوما الأمريكية، حيث استوردها منهم.

وقبل نحو 6 أشهر وبدعم من زوجته، زرع البذور التي حصد منها محصوله الأول مؤخرًا، وكشف أنه أنتج ذرة بتسعة ألوان.

ولفت إلى أن من يشاهد الذرة ذات الحبات الملونة المختلفة، مثل الأصفر، والأزرق، والزهري، والأحمر، والبرتقالي، لا يصدقون أنها حقيقية للوهلة الأولى.

وأوضح أنه استهل مشروعه بزراعة 500 متر مربع كمرحلة تجريبية، ويعتزم زيادة رقعة الأراضي المزروعة إلى 5 آلاف متر مربع، لتزويد الأسواق في مختلف أنحاء تركيا بالذرة الملونة.

ونوه إلى أن  أن الذرة التي حصدها بنفس طول وجودة مثيلاتها في الولايات المتحدة، وأن طعمها لا يختلف عن الذرة الصفراء المنتشرة في تركيا.

المصدر : الأناضول
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