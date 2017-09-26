رفع قيمة جائزة نوبل إلى 1.12 مليون دولار

أعلنت مؤسسة نوبل رفع القيمة المالية لجائزة نوبل بنسبة 12.5% هذا العام مع تحسن أوضاع المؤسسة المادية بعد سنوات من الزيادة في المصروفات.

وقالت مؤسسة نوبل إن قيمة الجائزة التي تمنح في مجالات التميز في العلوم والآداب والسلام سترتفع من 8 ملايين كرونة سويدية (نحو 992 ألف دولار) إلى 9 ملايين كرونة سويدية ( مليون و120 ألف دولار).

وقال رئيس المؤسسة كارل-هنريك هلدين في بيان صحفي: "مع بدء إعلان أسماء الفائزين بجوائز نوبل لعام 2017 الأسبوع المقبل يسرنا أن نعلن أننا سنرفع هذا العام قيمة الجائزة مليون كرونة سويدية".

وأضاف: "ترمز جائزة نوبل إلى العلوم والإنسانية والتعاون الدولي. وفي زمن (نشهد) فيه التشكيك بالمعرفة والحقائق فإن هذه القيم باتت مهمة أكثر من أي وقت مضى".

كانت المؤسسة قد خفضت الجائزة عام 2011 من عشرة ملايين إلى ثمانية ملايين كرونة وبدأت في تخفيض النفقات بعد عشر سنوات من الزيادة في المصروفات.

وأشارت المؤسسة إلى أن الوضع المالي بات الآن مستقرا.

وتبرع ألفريد نوبل مخترع الديناميت الراحل برأس المال الأساسي للجائزة وتديره المؤسسة التي أنشئت عام 1900.

(الدولار = 8.0672 كرونة سويدية)