وفاة "أسمن امرأة في العالم" بالإمارات

توفيت المصرية إيمان عبد العاطي، التي اشتهرت إعلاميا بأنها "أسمن امرأة في العالم" لبلوغ وزنها في مرحلة سابقة 500 كيلو غرام، في أحد مستشفيات العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وقال مسؤول في المستشفى، الذي كانت تعالج فيه إيمان في أبو ظبي، إن إيمان توفيت نتيجة إصابتها بتسمم في الدم ناتج عن التهاب ميكروبي.

وذكر المسؤول أن إيمان، التي توفيت عن 36 عاما، كانت تخضع لبرنامج علاجي تحت إشراف فريق من أكثر من 20 طبيباً من مختلف التخصصات، وتمكنوا بالفعل من تحسين حالتها الصحية منذ وصولها إلى الإمارات.

ووصلت إيمان إلى الإمارات في شهر مايو/ آيار الماضي قادمة من الهند، حيث أجريت لها جراحة لتخفيض الوزن.

وقال أطباء في أبوظبي إن المريضة كانت تتعافى وفقا للبرنامج العلاجي لتخفيض الوزن، وتمكنت بالفعل من تحقيق تحسن ملحوظ، لكنها تعرضت لانتكاسة أدت الى وفاتها.