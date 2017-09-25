شاهد: مهرجان مثير للمناطيد وسط الصين

بدأ مهرجان للمناطيد (الأحد) في منطقة الوادي الكبير في انشى توجيا وإقليم مياو بمقاطعة هوبي وسط الصين.

وعُقدت سلسلة من الأنشطة المتعلقة بمهرجان المناطيد من أجل تعزيز السياحة المحلية.

وبالإضافة إلى إمكانية ركوب المناطيد فوق الوادي الكبير، يوفر المهرجان أيضًا للسياح فرصة التنزه على طول المنحدرات الشديدة الناتجة من التضاريس الكارستية، وهي ظاهرة تحدث في المناطق الجيرية الرطبة والتي تغطيها الصخور الكلسية.

وقال تشو يونغ بياو، رئيس مجلس إدارة مجموعة إنشى للسياحة "إن السياح لا يستطيعون الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الجميلة للوادي في إنشى فحسب، بل يمكنهم تجربة ثقافة المجموعات العرقية المحلية، كما يمكنهم أيضًا المشاركة في الفعاليات الرياضية".