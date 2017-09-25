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منوعات|لبنان

شاهد: معرض في بيروت يحتفي بفناني المنطقة

25/9/2017

توافد فنانون من لبنان والخارج لحضور معرض بيروت للفن في نسخته لعام 2017 والذي يعتبر منصة لعشاق الفن الحديث.

وفي إطار فكرة "العروبة، عين لبنان" وموضوعها، يشير المعرض إلى جوهر المدينة، مسلطا الضوء على دورها المُتصور والمأمول كجسر بين عالمين فنيين عالم الفن الغربي والفن الشرقي.

ومنذ عام 2010، يركز المعرض على الفن المعاصر، مما يعزز سوقا كبيرًا مفعمًا بالحيوية والنشاط يتمدد في لبنان وفي المنطقة.

وقالت لور دو أوتيفيل، مؤسسة معرض بيروت للفن ومديرته، إن بيروت تتفرد بوضع لا مثيل له بسبب نهجها الليبرالي في الفن مقارنة بنهج جيرانها، وبالتالي فهي تمثل المركز للشرق الأوسط عندما يتعلق الأمر بالفن والثقافة.

ويُقام في المعرض أكثر من 51 صالة عرض من 23 دولة وتُعرض فيه 1400 قطعة فنية.

وقالت هلا مبارك، المؤسسة المشاركة في المعرض، إن الاحتفالية نجحت بسبب المزيج بين الأعمال الفنية والتصاميم المعروضة.

وسلطت الفنانة التي تستخدم الخزف في أعمالها الفنية ثريا حداد-كريدوز الضوء حول فكرة ما إذا كان التوتر السياسي في لبنان مرتبطًا بمستوى الإبداع الظاهر في المعرض.

المصدر : رويترز
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