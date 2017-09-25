شاهد: مذيعة مصرية تزعم أنها تحكمت في إعصار إيرما

قالت مذيعة مصرية إنها ساعدت في تخفيف شدة إعصار إيرما الذي ضرب ولاية فلوريدا الأمريكية بعد طلب من سيدة عربية مقيمة في الولايات المتحدة.

وقالت المذيعة المصرية لبنى أحمد في برنامجها "كارما" على فضائية "الحدث اليوم"، إنها تدخلت للتخفيف من حدة الإعصار وتحويله إلى خليج المكسيك بناء على طلب من سيدة عربية كان الإعصار يهدد مدينتها ومنزلها.

وأثارت تصريح المذيعة لبنى أحمد ردود فعل ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت لبنى، التي تصف نفسها بأنها معالجة بالطاقة، إنها استطاعت بمساعدة زميل لها يدعى "أحمد شعبان"، تهدئة حدة "طاقة الإعصار" و"تغيير مسار الإعصار" باتجاه خليج المكسيك بعيدا عن البشر.

وبثت لبنى في برنامجها مقطع فيديو قالت إنه لهذه السيدة العربية وهي توجه فيه الشكر لها على مساعدتها وإنقاذها لولاية فلوريدا من الإعصار.

ولا يبدو في الفيديو وجه السيدة، التي غطت وجهها، كما لا يبدو مكان التقاطه.