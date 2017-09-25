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شاهد: لحظة سقوط مقاتلة إيطالية في البحر

25/9/2017

تحطمت مقاتلة إيطالية من طراز يوروفايتر في البحر خلال مشاركتها في أحد العروض الجوية جنوبي العاصمة الإيطالية روما.

وأظهرت لقطات صورها أحد الهواة لطائرة وهي تقوم بدورة في الهواء قبل أن تهبط نحو البحر بسرعة كبيرة، حيث يبدو أن الطيار قد فشل في توجهيها مرة أخرى إلى السماء، لترتطم بمياه البحر على بعد مئات الأمتار من الشاطئ.

وأحدث الارتطام سحابة كبيرة من الدخان ورذاذ الماء.

وقالت القوات الجوية الإيطالية إن الطيار الذي كان يقود الطائرة قتل في الحادث وتم انتشال جثته، مشيرة إلى أنها فتحت تحقيقا في الحادث.

وقررت السلطات إلغاء العرض الجوي بعد الحادث.

المصدر : أسوشيتد برس
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