شاهد: فرقة فلسطينية تقدم أول عرض لها في لندن بعد معاناة مع التأشيرات

بعد مرور ثماني سنوات على تكوينها في الأردن كفرقة موسيقى روك عربية، قدمت فرقة المربع 3 أول حفل موسيقي لها في لندن.

وتعتبر الفرقة أن هذه الخطوة مهمة لزيادة شعبيتها خارج منطقة الشرق الأوسط.

وتقدم الفرقة عرضها في ريش ميكس بشرق لندن، وهو مسرح بمثابة منصة انطلاق للموسيقيين من الشرق الأوسط الراغبين في دخول المشهد الموسيقي في المملكة المتحدة.

وسلطت الفرقة الضوء على الصعوبات التي واجهتها في الوصول إلى بريطانيا بسبب مشاكل معتادة في تأشيرات السفر.

وقال محمد عبد الله، وهو المغني الرئيسي في فرقة المربع 3، إنه يشعر بالقلق إزاء رفض دخول الفرق من الشرق الأوسط إلى المملكة المتحدة وما قد يترتب على ذلك من آثار على انتشار موسيقى المنطقة.

وأضاف عبد الله أنه مصنف على أنه لاجئ فلسطيني من غزة على الرغم من أنه لم يذهب قط إلى هناك وعادة ما يواجه صعوبات في الحصول على تصاريح لدخول مصر أو لبنان.

ونالت فرقة "المربع 3" شهرة ومتابعة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي مما ساعدها على الدخول إلى أسواق جديدة بعد الاستفادة من التمويل الجماعي لعمل أول ألبومين لها.

ووصف عبد الله موسيقى الفرقة على أنها حديثة وتجريبية، لكنه عارض مصطلح "الصهر" أو المزج قائلا إنه على الرغم من أن الفرقة تغني كلمات عربية وتستخدم أصواتا غربية فهي تعزف ببساطة الموسيقى التي تريد أن تعزفها وتقدمها.

واختارت الفرقة اسمها بسبب معنى كلمة (مربع) التي تشير إلى "الشكل المثالي" الذي تتساوى فيه الجوانب والزوايا.

وقال عازف الطبلة الأردني ضرار شواقفة الذي يلعب شقيقه عدي على القيثار إن الاسم يصف المساهمة المتساوية التي يقدمها كل عضو في الفرقة ويقصد به أيضا أن يمثل نافذة للاكتشافات والخبرات الجديدة.

وقال درار إن للزيارة الأولى التي يقوم بها الفريق إلى لندن أهمية كبيرة لأنها مدينة شهيرة لمن يعيشون في الشرق الأوسط كما يٌنظر إليها على أنها مهمة جدا لنمو قاعدة من المعجبين في المستقبل.

وأضاف ضرار أن لندن في رأيه هي عاصمة الموسيقى منذ الستينيات والسبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي.