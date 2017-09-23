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منوعات|الولايات المتحدة

شاهد: ميلانيا ترمب تقلد ميشيل أوباما في حديقة البيت الأبيض

22/9/2017

استأنفت السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترمب تقليدا أرسته سابقتها ميشيل أوباما في الاعتناء بحديقة الخضراوات بالبيت الأبيض في واشنطن.

وغرست زوجة الرئيس بصحبة مجموعة من التلاميذ أنواع من الخضراوات بحديقة البيت الأبيض وتحدثت معهم عن التغذية الصحية.

وحثت ميلانيا، التي كانت تعمل من قبل عارضة للأزياء، ضيوفها على تناول كميات كافية من الفواكه والخضراوات، ونصحتهم قائلة "انتبهوا لصحتكم!".

وحفرت ميلانيا بصحبة الشباب والشابات في الأرض لغرس نبات البروكلي، كما قدم طباخو البيت الأبيض والبستانيون فيه نصائح للتلاميذ حول التغذية وأعمال الحديقة.

وأسست ميشيل أوباما هذه الحديقة خلال فترة رئاسة زوجها، وكانت جزءا من اهتماماتها بالطعام الأكثر صحية ومكافحتها للسمنة بين الشباب. وقامت خلال الأيام الأخيرة لإقامتها في البيت الأبيض بتوسيع مساحة الحديقة.

المصدر : رويترز + وكالة الأنباء الألمانية
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