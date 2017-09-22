نيبال تقيس ارتفاع قمة إفرست لحسم الجدل بشأنها

قال مسؤولون في نيبال (الجمعة) إنهم سيقيسون ارتفاع قمة إفرست لحسم جدل بهذا الشأن ولاسيما بعد أن تحدثت تقديرات عن احتمال تناقص ارتفاعها في أعقاب هزة أرضية ضربت البلاد قبل عامين.

ولم تقس نيبال، التي تضم جبل إفرست ونصف أعلى قمم العالم البالغ عددها 14، القمة بنفسها بل كانت تعتمد على قياس هيئة المسح الهندية لها في العام 1954 والتي قالت إن ارتفاع القمة يبلغ 8848 مترا.

ومن ناحية أخرى يعتمد المتسلقون الغربيون ارتفاع 8850 مترا الذي حددته جمعية ناشيونال جيوغرافيك عام 1999 ومتحف العلم في بوسطن في بحث استخدمت فيه تقنية تعتمد على الأقمار الصناعية لقياس ارتفاع أعلى قمة في العالم.

وتشكل قمة إفرست الحدود بين نيبال والصين.

وفي العام 2005 حدد متسلقون وباحثون صينيون ارتفاعها بأنه 8844.43 مترا.

وقال جايش براساد باهاتا، المدير العام لهيئة المسح التابعة للحكومة النيبالية، إنه سيتم إرسال بعثة في العام المقبل لحسم الجدل.

وقال باهاتا: "نحن الآن نطور منهجا للقياس مع خبراء دوليين وسنأخذ بنصيحتهم بهذا الشأن لنضمن أن يكون عملنا متفقا مع المعايير العالمية ومقبولا دوليا".

وقال أنيل ماراسيني، وهو مسؤول ثان في هيئة المسح "إذا كانت الظروف الجوية مواتية على الجبل فسيبدأ العمل في موسم التسلق الصيفي في العام المقبل أو في خريف 2018".

وقال المسؤولون إنهم سيسعون للتأكد مما إذا كان زلزال بقوة 7.8 درجات في أبريل نيسان 2015 قد غيّر ارتفاع الجبل.

ووقع الزلزال في عام 2015 خلال ذروة موسم التسلق وأدى إلى انهيارات ثلجية قتلت 18 شخصا في مخيم للتسلق.

وخلال موسم التسلق الصيفي الحالي قال عدد من المتسلقين إن صخرة هيلاري ستب العامودية تحت القمة انهارت على الرغم من نفي الحكومة النيبالية هذه المزاعم.