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شاهد: تحطم طائرة على مدرج مطار أتاتورك في إسطنبول

21/9/2017

تحطمت طائرة خاصة خلال إقلاعها على مدرج مطار أتاتورك، الذي يعد المطار الرئيسي في مدينة إسطنبول التركية.

وعلقت السلطات الرحلات بعد تحطم الطائرة واشتعال النيران بها بعد الإبلاغ عن عطل خلال رحلة إلى شمال قبرص.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن وسائل إعلام تركية إن الطائرة واجهت مشاكل عقب إقلاعها مما اضطرها للعودة على الفور وتنفيذ هبوط اضطراري. وأثناء هبوطها خرجت عن المدرج واشتعلت فيها النيران.

وعقب عدة ساعات قال رئيس شركة الخطوط الجوية التركية على تويتر إعادة فتح المطار أمام حركة الطيران. وقال بلال إكشي الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية التركية إن الممرين في مطار أتاتورك يعملان الآن.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن جميع من كانوا على متن الطائرة بحالة صحية جيدة بعد أن أصيبوا بجروح طفيفة في الحادث.

وكان على متن الطائرة 4 أشخاص هم قائدا الطائرة ومضيفة وراكب.

وأظهرت صور التقطها مصور لرويترز في الموقع مؤخرة الطائرة وقد انفصلت عن باقي الطائرة.

المصدر : وكالات
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