شاهد: وصول "ذقن أبو الهول" إلى المتحف المصري الكبير

نُقلت عشر قطع أثرية مصرية قديمة بينها جزء من ذقن أبو الهول إلى المتحف المصري الكبير الجديد بالقاهرة، الذي سيكون أكبر متحف أثري في العالم عند افتتاحه في عام 2018.

وتقوم وزارة الآثار المصرية بنقل القطع الأثرية من المتحف المصري في ميدان التحرير إلى قاعات وأروقة المتحف الجديد على بعد 23 كيلومترا.

ومن بين القطع التي تم نقلها جزء من ذقن تمثال أبو الهول وتمثال للملك خفرع الذي بنى الهرم الأوسط وهو ثاني أكبر هرم في الجيزة، فضلا عن رأس الملك أوسركاف، الذي يعتقد أنه مؤسس الأسرة الخامسة وحكم البلاد منذ حوالي 4300 سنة، وتمثال من الجرانيت الوردي للملك تحتمس الثالث.

وقال طارق توفيق المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير إنه سيتم عرض "هذه الآثار على الدرج العظيم المؤدي إلى قاعات العرض الرئيسية".

وتأمل مصر في أن يكون المتحف الجديد مقصدا جديدا لاجتذاب السياح.