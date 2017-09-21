شاهد: فلسطيني يبدع رسومات كرتونية ثلاثية الأبعاد

على الرغم من نقص الخامات وانقطاع التيار الكهربائي المستمر في غزة، إلا أن الفنان الفلسطيني رمضان المشهراوي استطاع خلق رسومات كرتونية مذهلة ثلاثية الأبعاد، بل وتسويقها عبر الإنترنت.

وعلى طاولة صغيرة جلس الشاب البالغ من العمر 21 عامًا، ممسكًا بأقلامه الملونة وبدأ يخط إحدى الرسومات الهزلية لواحد من أبطال مسلسل كرتوني شهير، وبعد اكتمال اللوحة قام بتحويلها إلى رسمة ثلاثية الأبعاد.

وبدأ رمضان رسم اللوحات الفنية التقليدية لشخصيات كرتونية منذ طفولته، وتطورت الموهبة بشكل تدريجي حتى تخصص وتميز في الرسم ثلاثي الأبعاد وأبدع في رسم أبطال شخصيات الكرتون، ليصبح أول فنان في قطاع غزة يرسم بهذا الأسلوب الجديد.

ومن الصعوبات التي يعيشها رمضان، ضآلة الإمكانات في قطاع غزة وعدم توفر المواد الخام من أقلام رصاص وألوان، ما يجعله يشتريها عبر الإنترنت بأسعار مكلفة للغاية، إضافة لانقطاع التيار الكهربائي المستمر.

وقال رمضان إن الفن الذي يقوم به مطلوب ومحبوب جدا من قبل الناس، لأن الرسومات التي ينتجها لطيفة وتذكرنا بأيام الطفولة الجميلة ومسلسلات الكرتون الشهيرة وأبطالها، بالإضافة إلى أن هذا الفن نادر في القطاع لذا يلجأ لعرضها على وسائل الاعلام الاجتماعية بحيث تصل إلى محبي هذا الفن.

فيما قال صديقه عبد الله الغفري، إن رمضان لا يجد اهتماما بعمله في غزة، وهو يمارس موهبته وفنه في المنزل، ويجد تقييمًا كبيرًا لرسوماته التي يعرضها عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن الفائدة في غزة نفسها غير موجودة.

ويأمل الفنان الفلسطيني إلى جانب إطلاق معرضه الخاص، أن تصل رسوماته إلى منتجي مسلسلات الكرتون وإيجاد فرصة عمل معهم.