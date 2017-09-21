شاهد: سجينات يدرن مطعما عصريا خلف القضبان

أصبح مطعم يديره نساء بالكامل من داخل سجن مقاطعة سان دييغو النسائي بمدينة قرطاجنة الكولومبية في الكاريبي، مطعما شهيرا للعملاء الذين يبحثون عن تجربة مختلفة.

وتساعد السجينات على إدارة المطعم العصري الذي يقدم أطباقًا مميزة للعملاء الذين يشعرون بأن الجميع ينبغي أن يُعطوا فرصة ثانية في الحياة، منذ افتتاحه في 15 ديسمبر/كانون الأول 2016.

المطعم الذي يدعى "إنتيرنو" هو مبادرة بقيادة مؤسسة كولومبية تسمى "Alternative Inmate Action" بقيادة الممثلة التلفزيونية جوهانا باهامون، والتي ترفع شعار السجن البديل، وهي على غرار المطعم الإيطالي إنغاليرا في سجن بميلانو الإيطالية.

وساعد فريق من أمهر الطهاة في تصميم قائمة طعام لذيذة، على رأسهم الطباخ الإسباني كولدو ميراندا وفريق من الطهاة الكولومبيين المعترف بهم.

كما ساعد الطهاة في تدريب حوالي 170 سجينة، وتعليمهن كيفية الطبخ والخَبز وتقديم الطعام والعمل كنادلات.

وقد ساعدت مؤسسة باهامون أكثر من 4000 سجينة في 25 سجنا في جميع أنحاء البلاد، كما قامت بتنظيم ورش عمل تتراوح بين المسرح والمخابز من أجل مساعدتهم على الشعور بالفائدة.

وساعدت المبادرة أيضا على تغيير نظرة المجتمع إلى السجناء، وتساعد مثل هذه الإجراءات على إعطاء السجناء فرصة ثانية في الحياة ومنحهم الثقة التي يحتاجونها ليجدوا أنفسهم مفيدين وفاعلين بمجرد دخولهم المجتمع.

وقد دعم ساهم في دعم المشروع، مصرف التنمية للبلدان الأمريكية، فضلا عن مختلف المؤسسات الوطنية والدولية.