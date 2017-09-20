محمد .. الاسم الأكثر انتشارا للمواليد في لندن

أعلن مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا الأربعاء، أن اسم "محمد" كان الأكثر تفضيلا من قبل الأسر في العاصمة لندن

ومنطقة "ميدلاندز" الغربية بإنجلترا لمواليدهم الجدد العام الماضي، وأنه حلّ في المرتبة الثامنة ضمن قائمة الأسماء الأكثر شيوعا بالبلاد.

وقال المكتب في بيان حول الإحصائية السنوية لـ"أسماء الأطفال في انجلترا وويلز"، إن إطلاق الأسر اسم "أوليفر" لمواليدهم الذكور جاء في المرتبة الأولى بـ6 آلاف و623 طفلا، أما بالنسبة للإناث فإن "أوليفيا" حلّ في المرتبة الأولى بـ5 آلاف و17 طفلة.

وأضاف البيان أن اسم "هاري" بالنسبة للذكور حلّ في المرتبة الثانية، تلاه بالترتيب "جورج" و"جاك" و"جاكوب" فيما جاء اسم محمد في المرتبة الثامنة ضمن قائمة أكثر 10 أسماء تسمية في البلاد خلال العام الماضي.

وأشار البيان إلى أنه بالنسبة للإناث جاء اسم "إميليا" في المرتبة الثانية تلاه بالترتيب أسماء "إميلي" و"إيسلا" و"آفا".

وأكد البيان على أن اسم محمد مع اختلاف كتاباته، كان الأكثر تفضيلا من قبل الأسر في تسمية أطفالهم خلال العام الماضي بالعاصمة لندن ومنطقة "ميدلاندز" الغربية.

تجدر الإشارة إلى أن المسلمين يشكلون 12% من عدد سكان لندن البالغ عدد سكانها 8 ملايين و600 ألف نسمة، ويعيش في عموم المملكة المتحدة حوالي 3 ملايين شخص