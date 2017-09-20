شاهد: مشروع فني في قطر بمناسبة مرور 100 يوم على الحصار

أطلقت متاحف قطر مشروعا فنيا ضخما بعنوان "100 يوم على الحصار" بتدشين مجموعة من الأعمال الفنية لخمسة فنانين قطريين ومقيمين.

وتعبر الأعمال الفنية التي تُزيّن واجهات مبنى مطافئ عن رؤية الفنانين للحصار الذي تفرضه دول عربية على قطر، من منظورهم الشخصيّ، متخذين من فن الغرافيتي وسيلةً إبداعية لتوثيق مشاعرهم وانفعالاتهم تجاه الأحداث الأخيرة التي تعيشها دولة قطر.

وقطعت كل من السعودية والإمارات ومصر والبحرين العلاقات الدبلوماسية والروابط التجارية مع قطر في الخامس من يونيو/حزيران وأغلقت المجال الجوي وطرق الشحن أمام الدوحة.

وتقول هذه الدول إن الدوحة تدعم عدوها الإقليمي إيران والإسلاميين وهي اتهامات تنفيها قطر.

وقال خليفة أحمد العبيدلي، مدير مقر الفنانين في المعرض، إن الأزمة الدبلوماسية الحالية في الخليج لها تأثير ملحوظ على المشهد الفني في دولة قطر.

وأُعجب الفنان التشكيلي القطري علي دسمال الكواري بما أظهره المقيمون في قطر من تأييد موضحا أنه أراد أن يعبر عن ذلك في عمل فني.

واستخدم فنان آخر 60 كلمة أصبحت شائعة منذ بدء الأزمة وذلك لتزيين عامود ضخم في فناء صالة العرض.

وتعتزم متاحف قطر إطلاق مرحلة جديدة من المبادرة أوائل الشهر المقبل حيث سيُطلب من الفنانين التقدم بمقترحات لأعمال غرافيتي لتزيين جسور وأنفاق.

وفي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة جدد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يوم الثلاثاء دعوة إلى إجراء "حوار غير مشروط" لإنهاء الأزمة السياسية.

وجدد الشيخ تميم الدعوة إلى "الحوار غير المشروط القائم على الاحترام المتبادل للسيادة".