شاهد: مستشفى يسمح للأطفال بقيادة سيارة لغرفة العمليات

يعمل موظفو مستشفى "رادي" للأطفال في سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، على جعل نفسية الأطفال المرضى أفضل قليلا قبل دخولهم غرف العمليات بتصرف رحيم.

وكشف المستشفى النقاب عن مجموعة من السيارات الصغيرة المصممة خصيصًا للأطفال، الثلاثاء، والتي تسمح للمرضى الصغار "بقيادة" أنفسهم إلى غرفة العمليات.

والسيارة تعمل في الواقع من قبل ممرضة أو طبيب، وهي جزء من برنامج جديد يهدف إلى جعل الأطفال أكثر استرخاء ومرحا قبل إجرائهم العمليات الجراحية.

وقالت دانييلا كارفالهو، المدير الطبي لرادي للأطفال للخدمات الجراحية "الأطفال يلهون، والوالدان يرون أنهم مرتاحون وأنهم سعداء، ولكن بالنسبة لنا، أعني، نحن نقود السيارة، ونحن نلهو أيضا، بطبيعة الحال، إنه يساعدنا على معرفة أنهم يفعلون ذلك جيدا، وأنهم سعداء، فإنه يجعلنا سعداء أيضا."

وتم التبرع بالسيارات من قبل مركز "تيدي بير" الإقليمي بسان دييغو، ويكون لدى الأطفال فرصة اختيار سيارات من بين أنواع بمو، مرسيدس، أو لامبورغيني، وضمان رحلتة فاخرة إلى غرفة العمليات.

ويهدف هذا العمل الرحيم لإشعار الأطفال بالمرح وتهدئ أعصابهم والتخفيف من ضغوطهم وتوترهم ومخاوفهم قبل إجراء الجراحات، وهو الغرض الذي صممت من أجله شركة "رولز رويس" قبل عدة أشهر، سيارات كهربائية صغيرة ليقودها الأطفال المرضى نحو غرف العمليات، وخصصت لهم إشارات مرور وهمية داخل أروقة المستشفيات في بريطانيا.