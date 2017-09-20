شاهد: طائرات مصرية ترسم "قلبا" في سماء اليونان

شارك فريق من الطيارين المصريين في عرض جوي في العاصمة اليونانية، ضمن فعاليات أسبوع أثينا للطيران الذي نظم هذا الأسبوع.

وقام الفريق المصري الذي أطلق عليه "النجوم الفضية" برسم قلب بالدخان الأبيض أثناء تقديم عرضه الذي يعد الأول في هذا الحدث الذي ينظم سنويا.

كما قام الفريق المصري برسم تشكيل بالدخان يمثل العلم المصري بألوانه: الأحمر والأبيض والأسود.

وشارك في العرض عدد من الفرق الأوربية، حيث قدم فريق سلاح الجو البريطاني عرضا استخدم فيه الدخان الأحمر والأزرق والأبيض، وقام برسم علامة "لا نهاية" في السماء.

واجتذبت العروض آلاف الأشخاص، الذين عبروا عن انبهارهم بالحركات البهلوانية والخطرة التي نفذها الطيارون.