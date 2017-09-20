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شاهد: إحراق 33 كيلوغرامًا من قرون وحيد القرن بسبب "مزاد"

20/9/2017

أحرقت حديقة حيوان تشيكية 33 كيلوغرامًا من قرون وحيد القرن، الثلاثاء، احتجاجا على مزاد في جنوب أفريقيا.

وأقدمت حديقة حيوان دفور كرالوف في بوهيميا الشمالية، على حرق تلك الكمية احتجاجا على مزاد في جنوب أفريقيا كان من المفترض أن يحدث في نفس التوقيت ولكن تم إلغاؤه في نهاية المطاف .

وهذا هو ثاني مخزونات قرون وحيد القرن التي يتم حرقها خلال ثلاث سنوات في حديقة الحيوان التشيكية التي تشتهر بحماية وتربية وحيد القرن الأبيض.

وتم جمع القرون من الحيوانات الميتة في مختلف حدائق الحيوان في التشيك وبعضها قطع لأسباب أمنية.

وقام عالم الأنثروبولوجيا ريتشارد ليكي، والرئيس التنفيذي لشركة ويلدليفديركت بولا كاهومبو، والنموذج التشيكي الأعلى فيرونيكا فاريكوفا بالمساعدة في إشعال النار فوق القرون.

وقال ليكي "علينا أن نقتل هذه التجارة، وأنا غاضب بشكل خاص في البلاد مثل جنوب أفريقيا التي تحاول إعادة فتح تجارة وحيد القرن، إنه الوقت الخطأ"

وقد تم حظر بيع القرون دوليا لسنوات، ولكن في شرق آسيا لا تزال تحظى بشعبية إذ يعتقد أنها مثيرة للشهوة الجنسية.

المصدر : رويترز
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