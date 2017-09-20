الدهون الضارة يمكنها محاربة السمنة المفرطة!

كشفت دراسة طبية أمريكية حديثة أن الدهون الضارة في جسم الإنسان قد يكون لها دور في مكافحة السمنة المفرطة، لأنها تعزل البروتين المسؤول عن تخزين الدهون وازدياد وزن الإنسان.

وأوضح فريق بحثي من جامعة واشنطن للطب في الولايات المتحدة خلال الدراسة، أن أغلبية الدهون في جسم الإنسان ليست صحية، لاسيما البيضاء، لأنها تتراكم، ما يؤدي إلى ازدياد الوزن.

ولفت الباحثون إلى أن كميات قليلة من الدهون "البنية" الموجودة حول العنق والكتفين "تكون متعطشة لحرق الطاقة"، وتمد الدهون البنية جسم الإنسان بالطاقة، ما يؤدي إلى خسارة السعرات الحرارية الفائضة.

وتوصل العلماء إلى طريقة لتحويل الدهون "البيضاء" إلى دهون "بنية فاتحة" قادرة على تخفيف الوزن الزائد في جسم الإنسان.

وقال الدكتور عرفان لودحي من جامعة واشنطن للطب إن "هدفنا هو إيجاد طريقة لمعالجة أو للحد من السمنة المفرطة، فقد توصلنا خلال دراستنا إلى أنه في حال استهدفنا البروتين في الدهون البيضاء، فإنه باستطاعتنا تحويل الدهون الضارة إلى نوع من الدهون يحارب السمنة المفرطة".

وأجريت التجارب خلال الدراسة على الفئران، ووجد فريق لودحي أن الحد من بروتين يطلق عليه اسم "بياكسراب" يحَول الدهون البيضاء إلى دهون بنية فاتحة التي تحرق الدهون.

والخطوة الثانية التي يترتب على العلماء العمل عليها تتمثل بإيجاد طريقة آمنة للحد من هذا البروتين في خلايا الدهون البيضاء في الإنسان.