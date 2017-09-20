البث الحي
منوعات

الدهون الضارة يمكنها محاربة السمنة المفرطة!

20/9/2017

كشفت دراسة طبية أمريكية حديثة أن الدهون الضارة في جسم الإنسان قد يكون لها دور في مكافحة السمنة المفرطة، لأنها تعزل البروتين المسؤول عن تخزين الدهون وازدياد وزن الإنسان.

وأوضح فريق بحثي من جامعة واشنطن للطب في الولايات المتحدة خلال الدراسة، أن أغلبية الدهون في جسم الإنسان ليست صحية، لاسيما البيضاء، لأنها تتراكم، ما يؤدي إلى ازدياد الوزن.

ولفت الباحثون إلى أن كميات قليلة من الدهون "البنية" الموجودة حول العنق والكتفين "تكون متعطشة لحرق الطاقة"، وتمد الدهون البنية جسم الإنسان بالطاقة، ما يؤدي إلى خسارة السعرات الحرارية الفائضة.

وتوصل العلماء إلى طريقة لتحويل الدهون "البيضاء" إلى دهون "بنية فاتحة" قادرة على تخفيف الوزن الزائد في جسم الإنسان.  

وقال الدكتور عرفان لودحي من جامعة واشنطن للطب إن "هدفنا هو إيجاد طريقة لمعالجة أو للحد من السمنة المفرطة، فقد توصلنا خلال دراستنا إلى أنه في حال استهدفنا البروتين في الدهون البيضاء، فإنه باستطاعتنا تحويل الدهون الضارة إلى نوع من الدهون يحارب السمنة المفرطة".  

وأجريت التجارب خلال الدراسة على الفئران، ووجد فريق لودحي أن الحد من بروتين يطلق عليه اسم "بياكسراب" يحَول الدهون البيضاء إلى دهون بنية فاتحة التي تحرق الدهون.

والخطوة الثانية التي يترتب على العلماء العمل عليها تتمثل بإيجاد طريقة آمنة للحد من هذا البروتين في خلايا الدهون البيضاء في الإنسان.

المصدر : وكالة الأنباء القطرية
المزيد من منوعات

عالمة مصرية تحصل على أرفع وسام مدني بكندا

الدكتورة هدى المراغي (مواقع التواصل)

شركة يابانية تحول وجوه أشخاص حقيقيين إلى أقنعة

قناع على شكل صورة مؤسس الشركة اليابانية

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

انفجار نيزك في سماء البرازيل(فيديو)

انفجار نيزك فوق سماء البرازيل فور دخوله الغلاف الجوي (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

فايننشال تايمز: السعودية تسعى لحل الأزمة مع قطر "هدية" لبايدن

(الجزير مباشر)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)