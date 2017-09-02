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شاهد: نحاتون يبنون أطول قلعة رملية في العالم في ألمانيا

1/9/2017

باستخدام ما يقرب من أربعة آلاف طن من الرمال وبأيدي 19 نحاتا، أقيمت أطول قلعة رملية في العالم بارتفاع 16.68 متر وهي تحمل رموزا عالمية شهيرة.

وقضى فريق العمل أكثر من ثلاثة أسابيع في مدينة دويسبورغ غرب ألمانيا، لإتمام العمل الفني الذي شمل مجسما رمليا لأبو الهول، وجسر ريالتو الشهير في البندقية، وقبر إلفيس بريسلي.

وصدق مسؤول من موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية (الجمعة) على حصول القلعة المنحوتة في ألمانيا على اللقب بعد أن تغلبت على الرقم القياسي السابق المسجل باسم قلعة رملية كانت نصبا تذكاريا للسلام العالمي، وبنيت على أحد شواطئ الهند في فبراير/شباط وبلغ طولها 14.84 متر.

وفشلت محاولة الفريق في تحطيم الرقم القياسي العالمي العام الماضي، مما دفعهم لتغيير نوعية الرمال المستخدمة هذا العام وضغطها بأسلوب مختلف.

وتابع السكان المحليون بحماس المشروع وهو يكتمل شيئا فشيئا على مدى أسابيع.

المصدر : رويترز
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