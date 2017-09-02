شاهد: قرص "برغر" يزن 65 كيلوغرامًا

توجه آلاف الأشخاص لمدينة ليسكوفاك الصربية في نهاية الأسبوع، لتذوق العشرات من أنواع اللحوم الشهية خلال المهرجان السنوي للشواء.

وكان الحدث الأساسي لهذا المهرجان الذي استمر خمسة أيام بداية من الخميس الماضي، هو محاولة صنع أكبر شريحة برغر في سجل المهرجان.

ويعد معرض الشواء في مدينة ليسكوفاك من أبرز معالم المنطقة، التي تشتهر باللحوم المشوية، وشمل مكان الشواء العشرات من أنواع اللحوم على خلال العرض، ما بين اللحم المفروم الحار أو الحار جدا، والتشيفابس، والبرغر، وشرائح لحم الخنزير، وكل ذلك يتم شوائه على لوحات ساخنة عملاقة أمام الجمهور، إلى جانب الخضار والصلصة الشهية.

وكان الحدث الرئيسي خلال المهرجان محاولة شواء قرص برغر عملاق ساعد في صنعه فريق شواء من الطهاة، وتكلل بالنجاح على الرغم من ظهور عدد قليل من الشقوق بالقرب من الحافة التي تبين أنها كانت بحاجة لمزيد من الشواء.

وبلغ وزن القرص العملاق 65 كيلوغرامًا قبل الشواء، وهو أكبر من نظيره في العام 2016، كما بلغ قطره 1.91 متر وبسُمك 3.5 سم،واحتاج لـ3 رجال لقلبه على الوجه الآخر أثناء عملية الشواء.

بعد أن تم الإعلان عن التسجيل، تم قطع البرغر العملاق إلى قطع وتوزيعها على حشد المتفرجين.