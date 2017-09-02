البث الحي
منوعات

شاهد: قرص "برغر" يزن 65 كيلوغرامًا

2/9/2017

توجه آلاف الأشخاص لمدينة ليسكوفاك الصربية في نهاية الأسبوع، لتذوق العشرات من أنواع اللحوم الشهية خلال المهرجان السنوي للشواء.

وكان الحدث الأساسي لهذا المهرجان الذي استمر خمسة أيام بداية من الخميس الماضي، هو محاولة صنع أكبر شريحة برغر في سجل المهرجان.

ويعد معرض الشواء في مدينة ليسكوفاك من أبرز معالم المنطقة، التي تشتهر باللحوم المشوية، وشمل مكان الشواء العشرات من أنواع اللحوم على خلال العرض، ما بين اللحم المفروم الحار أو الحار جدا، والتشيفابس، والبرغر، وشرائح لحم الخنزير، وكل ذلك يتم شوائه على لوحات ساخنة عملاقة أمام الجمهور، إلى جانب الخضار والصلصة الشهية.

وكان الحدث الرئيسي خلال المهرجان محاولة شواء قرص برغر عملاق ساعد في  صنعه فريق شواء من الطهاة، وتكلل بالنجاح على الرغم من ظهور عدد قليل من الشقوق بالقرب من الحافة التي تبين أنها كانت بحاجة لمزيد من الشواء.

وبلغ وزن القرص العملاق 65 كيلوغرامًا قبل الشواء، وهو أكبر من نظيره في العام 2016، كما بلغ قطره 1.91 متر وبسُمك 3.5 سم،واحتاج لـ3 رجال لقلبه على الوجه الآخر أثناء عملية الشواء.

بعد أن تم الإعلان عن التسجيل، تم قطع البرغر العملاق إلى قطع وتوزيعها على حشد المتفرجين.

المصدر : رويترز
المزيد من منوعات

أنكر صلته بالمبلغ.. توقيف رئيس سابق لحيازته 18 ألف دولار

الرئيس الهندوراسي السابق مانويل زيلايا (رويترز)

فيديو مرعب من أيكيا يثير جدلا على مواقع التواصل (شاهد)

تظهر في الفيديو امرأة تملكها الرعب وهي تجلس في شقتها وكأنها تعرضت لسحر

انشغلوا بالتصوير والتلويح للشرطة.. مطاردة مثيرة لمهربي مخدرات في البحر المتوسط (فيديو)

(الجزيرة مباشر)

عالمة مصرية تحصل على أرفع وسام مدني بكندا

الدكتورة هدى المراغي (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

نهاية غير متوقعة لمباراة تايسون مع جونز (فيديو)

ظهر واضحا على كلا الملاكمين عامل السن، لكن تايسون بدا وكأنه لا يزال يحافظ على لكماته القوية الشهيرة (رويترز)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

الأزهر يهاجم إسرائيل في ذكرى تقسيم فلسطين

شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب (مواقع التواصل)