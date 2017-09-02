شاهد: تمثال للبابا فرنسيس من أحجار الملح بكولومبيا

كشفت كاتدرائية الملح الشهيرة في كولومبيا (الجمعة) عن تمثال نصفي يزن 160 كيلوجراما للبابا فرنسيس احتفالا بزيارته المقبلة للدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

ونحت التمثال من ذات الأحجار التي تحتضن الكاتدرائية نفسها وهي أحجار الملح التي تقع في باطن منجم على بعد مسافة قريبة بالسيارة من العاصمة بوغوتا.

وأصبحت كاتدرائية الملح مقصدا للسياح كما الزوار على حد سواء.

واستغرق النحات بيدرو كارلوس بيناغوس سييرا أكثر من عام لتشكيل منحوتة البابا من حجر اقتطع من ذات المنجم الذي يحتضن الكاتدرائية.

ويبدأ البابا فرنسيس زيارته إلى كولومبيا بالوصول إلى بوغوتا في السادس من سبتمبر/أيلول حيث سيلتقي الرئيس وعددا من الأساقفة ويقيم قداسا في متنزه المدينة في اليوم التالي لوصوله. وتستمر زيارة البابا حتى العاشر من سبتمبر/أيلول ويزور خلالها عدة مدن في البلاد.