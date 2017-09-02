شاهد: السفير البريطاني بالقاهرة يطبخ "فتة باللحمة"

"كل سنة نتعلم حاجة جديدة عن مصر، ونكتشف تقاليد ومواهب وأكلات جديدة"، بهذه الكلمات، قدمت السفارة البريطانية لدى القاهرة، الجمعة، سفير بلادها، جون كاسن، وهو يتحول إلى طاهٍ لمدة ساعة.

وعبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، دعت السفارة إلى مشاهدة فيديو لـ"كاسن" وهو يتعلم طريقة عمل فتة العيد، مدشنة هاشتاغي "#مهمة_الفتة" و"#عيد_سعيد".

وحاز الفيديو على نحو 40 ألف‏ مشاهدة، بخلاف مئات الإعجابات والتعليقات.

و"الفتة"، طبق رئيسي يجتمع المصريون عليه على مائدة أول أيام عيد الأضحى، وتتكون من خبز يقطع إلى فتات، يكسوها أرز ومرق اللحم وصلصة حمراء، وتعلوها قطع من لحم الأضحية.

وعبر صور ومقاطع نشرها على حسابه بـ"تويتر"، دعا السفير البريطاني، الذي ارتدى زي طاهي طعام، إلى متابعته وهو يعد ويتعلم طبخ فتة العيد، مؤكدًا أن مهمة إعدادها نجحت بمساعدة طاهٍ محترف.

وعادة ما يظهر كاسن، الذي تولى مهام منصبه في أغسطس/آب 2014، في عدة مظاهر شعبية بمصر، مثل الأكل على عربة فول تقدم وجباتها في الشوارع، والتجول في الأسواق والمقاهي الشعبية.

وسبق خطوة السفير البريطاني، بساعات، نشرت السفارة الأمريكية فيديو يظهر عددًا من موظفيها في أحد المطاعم الشهيرة بالقاهرة، وهم يتناولون وجبات مصرية شهيرة، مرتبطة بالعيد، منها الفتة أيضًا.

وأوضحت السفارة في تدوينة نشرت مع الفيديو عبر حسابها في فيسبوك "نحتفل بالعيد الكبير على الطريقة المصرية.. ما رأيكم؟ هل نجحنا؟"، وأضافت: "كل سنة وأنتم طيبون يا مصريون".

وحظي الفيديو بالكثير من التفاعل والإعجاب.

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