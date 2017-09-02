شاهد: أطعمة من "الحشرات والديدان والجراد" تغري سكان نيويورك

أغرى معرض بروكلين بوجس لـ"الحشرات الصالحة للأكل" سكان مدينة نيويورك الأمريكية، السبت، لتناول أطعمة ومواد غذائية تحتوي على البَق والديدان والجراد وأصناف أخرى من الحشرات!

ويعتبر معرض غذاء الحشرات هذا في بروكلين هو المشروع الأول من نوعه لجمع المزارعين والطهاة لصناعة المنتجات الغذائية من الحشرات، كما يهدف إلى إغراء الناس لمحاولة تناول أطعمة مصنوعة من البق.

الصراصير والديدان والجراد والجنادب وحوالي 200 من أصناف أخرى من الحشرات كلها صالحة للأكل ومعبأة وتحتوى على البروتين والمواد المغذية الأخرى، وفقًا للمنظمين.

ويشتمل حدث بروكلين بوجس الذي يستمر ثلاثة أيام على التسلية وتذوق الطعام والشراب المصنوع من الحشرات والبَق.

وأوضح، منظم معرض بروكلين بوجس وشيف مدينة نيويورك جوزيف يون، أن بروكلين بوجس هو احتفال بالأطعمة المصنوعة من الحشرات الصالحة للأكل، وأنها فرصة لتسليط الضوء على تلك الحشرات النافعة، وأيضًا في محاولة للمساعدة في تغيير تصور الأمريكيين بشأن تناول الحشرات وتحقيق المزيد من الوعي، سواء من وجهة نظر غذائية، أو وجهة نظر مستدامة، أو حتى من وجهة نظر ثقافية.

وقال يون إن تربية الحشرات تتطلب موارد أقل بكثير من تربية المواشي، فضلًا عن كونها مغذية ولذيذة إذا طهيت بشكل جيد وقدمت بشكل جميل من قبل الطهاة، وبالتالي تلغي فكرة الاشمئزاز من كونها حشرات لاسيما وأن الأساس قائم على تربيتها في مزارع أو استزراعها ومعرفة مصدرها وليس جلبها من الشارع.

وأعد يون لخدمة الغداء قائمة من الأطعمة مثل كعكة البصل الأخضر المصنوعة من صرصار الليل ونبات الدايكون، وأيضًا فطيرة الخضار مع مسحوق صرصار الليل و رقاقات التيمبورا المقلية مع القُراد والجنادب.

وقال جولز، الذي جاء من فيرمونت لحضور الحدث "أحببت ذلك حقا، ولست متأكدًا من نوع أو مصدر الصراصير الصغيرة في الوجبات، لكنها كانت لذيذة جدًا، لكني أعتقد أن الجراد والجنادب كان لها طعم مميز حقًا عن الصراصير التي كانت لطيفة وجميلة أيضًا!".

كما حضر الحدث، الشيف ديفيد جورج جوردون، الذي ألف كتابًا عن إعداد الحشرات الصالحة للأكل، نشر في عام 1998، وعلى مدى السنوات الـ 20 الماضية، قال جوردون إنه شهد المزيد من الإقبال على المواد الغذائية المصنوعة من الحشرات.

وقد أغذية الحشرات كثيرة وسوق الطعام المصنوع منها والصالح للأكل، مزدهر، ويتم استخدام مسحوق الحشرات بالفعل لإمداد عناصر البروتين في وجبات المعكرونة والأطعمة الخفيفة.

وبدأت بعض المتاجر في الولايات المتحدة بيع المنتجات المصنوعة من الحشرات وبعض المطاعم في نيويورك لديها عروض الحشرات الصالحة للأكل في القائمة.

وكانت السوق العالمية للحشرات الصالحة للأكل 33 مليون دولار أمريكي في عام 2015، وفقا لـ"غلوبال ماركيت إنزيتس"، ومن المتوقع أن تنمو بنسبة 40% بحلول عام 2023.